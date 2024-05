Beachduo Van de Velde/Immers verliest finale in Brasilia

Beachvolleyballers Steven van de Velde en Matthew Immers hebben naast de titel van het Elite 16-toernooi van Brasilia gegrepen. Het Nederlandse koppel verloor de finale in drie sets van de Brazilianen Evandro en Arthur: 17-21 23-21 15-9

Van de Velde en Immers waren in de kwartfinales te sterk voor hun landgenoten Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen. Ze bereikten de finale door de Duitsers Nils Ehlers en Clemens Wickler te verslaan.

Met de zilveren plak in Brasilia deden Van de Velde en Immers wel goede zaken in de olympische kwalificatie. Zij bezetten dankzij de behaalde punten nu steviger de tweede plek in de Nederlandse ranking achter Brouwer en Meeuwsen. Nederland mag met twee koppels naar Parijs. Er zijn tot aan de Spelen nog drie grote toernooien die meetellen voor kwalificatie.

Katja Stam en Raïsa Schoon grepen in Brasilia net naast het brons. Ze verloren de strijd om de derde plaats van het Zwitserse koppel Esmée Böbner en Zoé Vergé-Dépré in drie sets: 21-15 13-21 15-9. De titel ging naar thuisspeelsters Ana Patricia en Duda, die eerder in de halve finale Stam en Schoon hadden uitgeschakeld.

Stam en Schoon hebben in eigen land geen concurrentie in de olympische kwalificatie en het koppel kan deelname aan de Spelen niet meer ontgaan.