Sprinter Martina nog niet zeker van zesde Spelen

Churandy Martina is nog niet zeker van zijn zesde deelname aan de Olympische Spelen. De 39-jarige sprinter wist zich bij de WK estafette op de Bahama’s niet te plaatsen voor het toernooi in Parijs met de ploeg op de 4×100 meter.

Martina liep op de Bahama’s wel zaterdag mee in de series, toen het Nederlandse kwartet als vijfde finishte in zijn serie en daarmee geen olympisch ticket verdiende. Alleen de eerste twee van de heats plaatsten zich voor de Spelen in Parijs.

In de herkansing op zondag (plaatselijke tijd) ontbrak Martina in de ploeg en zag hij vanaf de kant dat het misging bij de derde wissel. Hensley Paulina slaagde er niet in om Onyema Adigida op tijd het stokje over te geven. Het leidde tot diskwalificatie.

Veertien landen verzekerden zich op de WK estafette van een startbewijs voor Parijs. De laatste twee tickets gaan naar de ploegen met de beste seizoenstijden. De Nederlandse mannen op de 4×100 meter maken via deze weg nog wel een kans.

De vrouwen van de 4×100 meter plaatsten zich op de Bahama’s wel voor Parijs door hun tweede plaats in de series van zaterdag. In de finale op zondag eindigden N’ketia Seedo, Marije van Hunenstijn, Minke Bisschops en Tasa Jiya als zesde in een tijd van 43.07. Het Amerikaanse kwartet won in 41,85.