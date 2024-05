Tennisster Rus strandt in eerste ronde WTA-toernooi Rome

Arantxa Rus is er niet in geslaagd de tweede ronde van het WTA-toernooi van Rome te bereiken. De 33-jarige Zuid-Hollandse was op het gravel in de Italiaanse hoofdstad niet opgewassen tegen Camila Osorio uit Colombia. Ze verloor in drie sets: 6-4 3-6 4-6.

Rus, de nummer 49 van de WTA-ranking, won de eerste set nog met 6-4 omdat ze drie keer de opslagbeurt van haar tegenstander wist te winnen. Ze leverde twee keer haar eigen service in. De 22-jarige Osorio trok de stand gelijk met winst in de tweede set.

De Colombiaanse nummer 64 van de wereldranglijst brak Rus op 3-2 in de derde set en hield haar eigen opslag. Rus kwam nog terug tot 5-4, maar verloor toen opnieuw haar opslagbeurt.