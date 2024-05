Van de Zandschulp via kwalificaties naar hoofdtoernooi in Rome

Botic van de Zandschulp heeft het hoofdschema van het masterstoernooi van Rome bereikt. De 28-jarige tennisser won in de tweede ronde van de kwalificaties in twee sets van de Argentijn Facundo Bagnis: 6-3 6-1.

Van de Zandschulp is de nummer 112 van de wereldranglijst. Bagnis staat zeven plekken lager. In beide sets won Van de Zandschulp twee keer de opslagbeurt van zijn tegenstander. Op zijn tweede matchpoint besliste hij de partij.

Het is nog niet bekend wie de tegenstander van Van de Zandschulp in de eerste ronde is. Tallon Griekspoor is als 23e geplaatst in Rome en hoeft in de eerste ronde niet in actie te komen.

Het is Jesper de Jong niet gelukt het hoofdtoernooi te bereiken. De Nederlandse nummer 162 van de wereldranglijst verloor van de Amerikaan Brandon Nakashima, de nummer 72, in drie sets: 6-4 4-6 6-4.