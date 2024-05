BMX’ers met Kimmann en sterk vrouwenteam naar WK

De BMX’ers gaan naar het WK met olympisch kampioen Niek Kimmann en een sterke selectie in de breedte bij de vrouwen. De mondiale titelstrijd vindt van 12 tot en met 18 mei plaats in Rock Hill in de Verenigde Staten en is ook van belang voor de olympische startbewijzen voor de Spelen van Parijs 2024.

Bondscoach Martijn Jaspers heeft naast Kimmann Dave van der Burg, Jaymio Brink en Ynze Oegema geselecteerd. Hij ziet vertrouwen en ambitie bij zijn rijders. “Niek Kimmann heeft net twee wereldbekers gewonnen. Hij heeft daarmee laten zien dat hij echt in vorm is en mee zal doen voor de medailles. Rock Hill is een baan met niet helemaal zijn favoriete startheuvel, maar hij heeft daar al wel eens gewonnen.”

Van der Burg en Brink komen terug van blessures, meldt de bondscoach. “Als alles op zijn plek valt, kunnen ze zeker voor de finale meedoen. Goede resultaten zijn zeker welkom, omdat we nog altijd strijden voor die tweede startplek bij de mannen voor Parijs 2024. Op het WK en EK zijn daar nog punten voor te verdienen.”

Bij de vrouwen heeft Jaspers Laura Smulders, Merel Smulders, Judy Baauw en Manon Veenstra tot zijn beschikking. “Onze vier rijders hebben allemaal al eens in de finale gestaan”, zegt de bondscoach. “Maar Laura Smulders komt terug van een blessure en Merel Smulders is onlangs nog gevallen. Manon Veenstra heeft van de zes wereldbekers drie podiumplekken behaald. Rock Hill is bovendien een baan die haar ligt. De drie startplekken voor de Spelen zijn al zeker, alleen gaat het er nog om wie van de vier naar Parijs gaan. Daar zal dit WK duidelijkheid over geven.”