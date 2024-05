Handballers onderuit tegen Grieken in play-offs voor WK

De Nederlandse handballers staan voor een zware opgave om zich alsnog te plaatsen voor het WK van begin volgend jaar in Kroatië, Denemarken en Noorwegen. De ploeg van de Zweedse bondscoach Staffan Olsson verloor de uitwedstrijd tegen Griekenland in de play-offs met 31-27. De beslissende return tussen beide ploegen om één plaats op de mondiale eindronde staat voor zondag in Eindhoven op het programma.

Oranje begon nog aardig aan de ontmoeting in Kozáni, een stad die op ruim 120 kilometer afstand van Thessaloniki ligt. Maar Nederland verspeelde in de slotfase van de eerste helft een voorsprong van 9-12 (13-12) en zag de achterstand na rust verder groeien. Griekenland leidde halverwege de tweede helft met 22-18.

Nederland miste veel kansen en verdedigde slordig tegen de fysiek sterke Grieken. Rutger ten Velde werd met tien doelpunten topscorer van het duel. Matthias Rex Dorgelo maakte zijn officiële debuut voor Oranje. De keeper, geboren in Denemarken, heeft een Nederlandse vader en mag sinds vorige maand voor Nederland uitkomen. Hij speelde al mee tijdens een oefenduel met Tsjechië.