KNVB rekent wereldwijd op veel stemmen voor WK vrouwen in 2027

Gijs de Jong denkt nog steeds dat Nederland, Duitsland en België op 17 mei tijdens een congres van de FIFA in Bangkok het WK voetbal voor vrouwen van 2027 krijgen toegewezen. “Ik ben een positief mens en ik heb zeker signalen dat veel landen op ons stemmen”, zegt de secretaris-generaal van de KNVB. “En mochten we het niet halen en zou Brazilië winnen, dan hebben we er echt alles aan gedaan.”

De Jong is niet in de war geraakt van een bericht van de FIFA, de wereldvoetbalbond, die de bid van Brazilië iets hoger aanslaat dan dat van Nederland, Duitsland en België. “Brazilië heeft op alle fronten 395 punten van de 500 gekregen, wat is afgerond naar 400. En wij 373 punten. Dat is maar een verschil van 22 punten op 500 punten. Uiteindelijk gaat het er om hoe de bij de FIFA aangesloten bonden op 17 mei in Bangkok stemmen.”

De Jong heeft veel afgevaardigden van de 211 bij de FIFA aangesloten bonden gesproken. “Je weet pas na de stemming of ze echt voor je hebben gekozen”, weet hij. “Maar we hebben net Oman, Marokko, Egypte, Jordanië, Saudi-Arabië en Qatar bezocht. Ik kan me vergissen, maar een meerderheid van die landen gaat voor ons. We mogen zelf niet stemmen en ik weet niet wat Rusland en Belarus doen. Maar de overige Europese stemmen moeten toch wel naar ons gaan. En ik denk dat we in Azië en Afrika ook een meerderheid hebben.”

Brazilië vindt het belangrijk dat het WK voor vrouwen een keer in Zuid-Amerika wordt gehouden. “Maar ze hebben in 2014 nog het WK voor mannen gehad”, weet De Jong. “Geef kleine landen als Nederland en België ook eens wat. Bovendien willen wij helpen om het vrouwenvoetbal wereldwijd te ontwikkelen. In sommige landen moeten ze nog een nationaal elftal samenstellen.”

Brazilië kreeg vooral door de grote stadions in het land complimenten van de FIFA. “Maar dat is logisch, die staan er al sinds het WK van 2014”, weet De Jong. “Ze hebben ook lagere kosten omdat daar de lonen nu eenmaal lager liggen. Maar bij ons zijn de afstanden tussen de stadions weer kleiner. We moeten ons wel aan de Europese wetgeving houden, wat betreft het uitdelen van visa en het betalen van belastingen.”

“We willen niet alleen een WK houden, maar het vrouwenvoetbal wereldwijd vooruithelpen”, benadrukt De Jong. “We hebben al veel bonden gesproken. Maar we gaan ook op tijd met een goede delegatie naar Bangkok, waar dus volgende week vrijdag de verkiezing wordt gehouden. Clarence Seedorf, Wesley Sneijder, Johan Neeskens en Sari van Veenendaal gaan ook mee. We willen daar nog met veel collega’s van andere bonden een kopje koffie drinken.”