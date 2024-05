Serviër Jokic voor derde keer gekozen tot beste basketballer NBA

De Servische basketballer Nikola Jokic is voor de derde keer in de afgelopen vier seizoenen gekozen tot beste speler van de Amerikaanse NBA (MVP). De topschutter van Denver Nuggets is de negende speler die de prijs minstens drie keer heeft gewonnen.

Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder) eindigde als tweede in de verkiezing, Luka Doncic (Dallas Mavericks) werd derde.

Jokic kwam afgelopen seizoen in de reguliere competitie tot een gemiddelde van 26,4 punten, 12,4 rebounds en 9 assists per wedstrijd. Vorig seizoen moest Jokic de titel laten aan Joel Embiid van Philadelphia 76ers. Juist in dat seizoen speelde hij een sleutelrol bij de Nuggets in het behalen van het kampioenschap in de NBA.

De 29-jarige Serviër reageerde bij TNT bescheiden op zijn derde uitverkiezing. “Het begint allemaal bij je teamgenoten, want zonder hen kan ik het niet. Er zijn veel spelers die deze titel verdienen, het verschil zit waarschijnlijk in details.”