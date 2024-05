Olympische vlam aangekomen in zwaarbeveiligd Marseille

De olympische vlam is woensdagochtend aangekomen voor de kust van Marseille, waar om 19.30 uur de fakkeltocht over land zal beginnen. Na een zes uur durende show op het water, met meer dan duizend boten, is voormalig olympisch zwemkampioen Florent Manaudou de eerste fakkeldrager op Franse bodem. Er gelden strenge veiligheidsmaatregelen in de tweede stad van Frankrijk, waar 150.000 toeschouwers worden verwacht.

Ongeveer 6000 agenten beveiligen het evenement rond de oude haven van Marseille, waar het woensdag zonnig is. “De beveiliging is ongekend. Het leven gaat door in Marseille, maar met zeer strenge veiligheidsmaatregelen”, zei minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin.

De olympische vlam begint woensdagavond, na eerder te zijn ontstoken in het Griekse Olympia, aan een route van 12.000 kilometer door Frankrijk en de overzeese gebieden. De tocht eindigt op 26 juli in Parijs, de dag van de openingsceremonie. Komende dagen dragen onder anderen oud-basketballer Tony Parker en voormalig topvoetballer Didier Drogba de fakkel.