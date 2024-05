Beachvolleybalsters willen met nieuwe aanpak terug naar wereldtop

Beachvolleybal Team Nederland (BTN) slaat met de vrouwentak een nieuwe weg in. BTN heeft vier nieuwe vrouwenteams geformeerd met als doel om ook in de toekomst een rol van betekenis te kunnen spelen in de wereldtop.

Momenteel staan Katja Stam en Raïsa Schoon in Nederland op eenzame hoogte. Dit koppel is de huidige nummer 6 van de wereldranglijst. “We willen een stabiele dameslijn creëren”, licht beachvolleybalcoach Erik Nijland toe. “We hebben acht meiden geselecteerd die min of meer een individueel programma draaien. We hebben voor teamsamenstellingen gekozen waarvan wij denken dat de speelsters zich individueel het beste kunnen ontwikkelen. Het moet uiteindelijk resulteren in een volwassen A-programma, net zoals we bij de mannen kennen. We willen ons weer mengen in de wereldtop.”

De duo’s – die komende zomer gaan samenspelen in de Eredivisie Beach Tour, het EK onder 22 en de Continental Cup Finals in Letland – zijn: Brecht Piersma en Wies Bekhuis, Kirsten Bröring en Emi van Driel, Desy Poiesz en Mila Konink, Lisa Luini en Noa Sonneville. Nijland sluit niet uit dat de teams nog van samenstelling wisselen.