Wielrenner Tim Merlier heeft zijn tweede ritzege in de Ronde van Italië binnen. De 31-jarige Belg van Soudal – QuickStep was in de 178 kilometer lange achttiende etappe van Fiera di Primiero naar Padova de snelste in de massasprint.

Merlier bleef de Italiaan Jonathan Milan op de finish net voor. In de derde etappe, ruim twee weken geleden, was Merlier ook net iets sneller dan Milan.