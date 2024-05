Winnende Merlier: mijn haters zullen ontgoocheld zijn

Tim Merlier liet met winst in de achttiende etappe van de Ronde van Italië zien dat hij ook tegen het einde van een grote wielerkoers kan winnen. De Belg van het team Soudal – QuickStep stond er tot dusverre een beetje om bekend vooral in de beginetappes toe te slaan. “Mijn haters zullen ontgoocheld zijn”, zei Merlier met een grijns in finishplaats Padova.

Merlier won deze Giro de derde etappe en staat nu op vier ritzeges in de grote rondes, drie in de Giro en eentje in de Tour de France.

“We probeerden ons als ploeg te organiseren en wisten welke punten belangrijk waren. We zaten niet altijd op een perfecte lijn, maar wel altijd in een goede positie”, keek de 31-jarige renner terug op zijn nieuwste sprintzege. “Ik werd in de laatste kilometer een beetje verrast. Die ging heel snel voorbij door de twee snelle bochten. Ik was verbaasd toen we al in de laatste 500 meter kwamen. Ik vond toch mijn moment en begon mijn sprint, waarbij ik om enkele renners heen moest. Uiteindelijk haalde ik het toch.”