Keniaanse Chebet loopt wereldrecord op 10.000 meter

De Keniaanse atlete Beatrice Chebet heeft in Eugene het wereldrecord op de 10.000 meter verbeterd. De 24-jarige concurrente van Sifan Hassan liep een tijd van 28 minuten, 51 seconden en 14 honderdsten, duidelijk sneller dan de vorige toptijd van de Ethiopische Letesenbet Gidey uit 2021 in Hengelo (29.01,03).

Chebet boekte tot nu toe vooral succes op de 5000 meter. Vorig jaar in Boedapest pakte ze WK-brons achter onder anderen Hassan, die tweede werd. Een jaar eerder in Eugene werd ze tweede van de wereld.

Hassan komt zelf later op zaterdag in actie op de 5000 meter bij de Diamond League-wedstrijden in Eugene. De tweevoudig olympische kampioene heeft nog altijd niet bekendgemaakt of ze op de Spelen voor de marathon gaat, voor wedstrijden op de baan of beide.