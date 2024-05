Verstappen staat voor lastige inhaalrace op stratencircuit Monaco

Max Verstappen moet vanaf de zesde startplek in de Grote Prijs van Monaco proberen nog wat extra WK-punten te verzamelen. Ferrari-coureur Charles Leclerc start rond 15.00 uur voor de derde keer op eigen bodem vanaf poleposition, maar won de race nog nooit. De Monegask, de nummer 2 van de WK-stand, kan zijn achterstand van 48 punten op koploper Verstappen verkleinen.

Verstappen greep zaterdag voor het eerst dit seizoen, dat toe is aan zijn achtste race, naast poleposition. De drievoudig wereldkampioen van Red Bull klaagde over weinig controle over zijn auto op het hobbelige circuit in Monaco. Hij verwachtte niet dat het probleem binnen een dag opgelost is en gaf aan dat inhalen op het stratencircuit vrijwel onmogelijk is.

Verstappen won tot nu toe vijf van de zeven races dit jaar, maar zag de concurrentie de afgelopen weken wel dichterbij komen. Vorig weekend bleef hij Lando Norris in de Grote Prijs van Emilia-Romagna slechts nipt voor.