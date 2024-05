Nadal sluit deelname Roland Garros volgend jaar niet volledig uit

Rafael Nadal houdt de optie open dat hij ook volgend jaar te zien is op Roland Garros. “De kans is groot dat dit mijn laatste optreden is hier, maar ik kan dat niet met 100 procent zekerheid zeggen”, sprak de Spaanse tennislegende nadat hij een training had afgewerkt op het gravel van Parijs.

Nadal, die het toernooi veertien keer won en op 3 juni 38 wordt, neemt het maandag in de eerste ronde op tegen de Duitse topspeler Alexander Zverev. De Spanjaard won 112 van zijn 115 duels op Roland Garros sinds zijn debuut in 2005. Hij won dat jaar bij zijn eerste optreden in Parijs meteen het toernooi. In totaal was hij 22 keer de beste op een grandslamtoernooi. Alleen de Serviër Novak Djokovic gaat hem met 24 titels voor.

Nadal speelde, gehinderd door blessures, sinds januari slechts vier toernooien. Hij zakte daardoor naar de 276e plaats op de wereldranglijst en is daarom niet geplaatst in Parijs.