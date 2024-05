Motorcoureur Espargaró wint sprintrace bij afscheid thuiscircuit

Het afscheid van zijn thuiscircuit in de MotoGP kan vooralsnog niet beter voor Aleix Espargaró. Na de winst in de kwalificatie voor de Grote Prijs van Catalonië eerder op zaterdag, trok de 34-jarige Spanjaard ook de sprintrace naar zich toe. De coureur van Aprilia profiteerde van een crash van regerend wereldkampioen Francesco Bagnaia in de laatste ronde.

Espargaró kondigde donderdag zijn afscheid van de MotoGP aan, na dertien seizoenen. In de trainingen op het Circuit de Barcelona-Catalunya was Espargaró al de snelste, in de kwalificaties zette hij een baanrecord neer. Zondag mag de routinier vanaf poleposition ook nog proberen de hoofdrace op zijn naam te schrijven.

Espargaró komt door zijn zege op 63 punten in de WK-stand, wat goed is voor de achtste plek. Klassementsleider Jorge Martín heeft er 135.