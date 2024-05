Verstappen mist in Monaco voor het eerst dit jaar poleposition

Formule 1-coureur Max Verstappen heeft voor het eerst dit jaar naast poleposition gegrepen. In de laatste kwalificatiesessie van de Grote Prijs van Monaco kwam de drievoudig wereldkampioen niet verder dan de zesde tijd, waardoor hij zondag op het stratencircuit tot een lastige inhaalrace is veroordeeld. Ferrari-coureur Charles Leclerc was op eigen bodem de snelste en start vanaf poleposition.

Oscar Piastri van McLaren kwam op ruim een tiende van een seconde van Leclerc (1.10,270) tot de tweede tijd en mag zondag rond 15.00 uur ook vanaf de eerste startrij vertrekken. Leclercs teamgenoot Carlos Sainz veroverde P3 in 1.10,518.

Red Bull-coureur Verstappen (26) pakte sinds Abu Dhabi, bij de slotrace van vorig seizoen, steeds poleposition. Ook Ayrton Senna veroverde in 1988 en 1989 acht polepositions op rij. Verstappen had zaterdag het record alleen in handen kunnen krijgen als hij zijn negende achtereenvolgende poleposition zou hebben gepakt.

Verstappen raakte bij zijn laatste poging om een snel rondje te rijden de muur. Daardoor kon hij zijn 1.10,567 niet meer verbeteren. Vrijdag was Verstappen al ontevreden over zijn hobbelende auto, na zijn elfde en vierde tijd in de eerste trainingen. In de afsluitende training op zaterdag toonde de Nederlander al verbetering met de tweede tijd, achter de Monegask Leclerc.

In de eerste kwalificatiesessie werden Sergio Pérez, de nummer 3 van de WK-stand, en Fernando Alonso, de nummer 2 van vorig jaar in Monaco, al verrassend uitgeschakeld. Daardoor moeten zij de race zondag vanuit de achterhoede starten.

Verstappen gaat comfortabel aan de leiding in de strijd om het wereldkampioenschap, met 161 punten. Leclerc volgt met 113 punten.