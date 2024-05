Oppermachtige Pogacar viert zesde etappezege in Giro d’Italia

Tadej Pogacar heeft ook de twintigste en voorlaatste etappe van Giro d’Italia gewonnen. De Sloveense wielrenner kwam als eerste over de finish na een rit van ruim 184 kilometer van Alpago naar Bassano del Grappa, met twee beklimmingen naar de top van de Monte Grappa.

De 25-jarige Pogacar vierde zijn zesde etappezege van deze Ronde van Italië. Voor de eindzege van de eerste grote ronde van het seizoen hoeft de alleenheerser zondag alleen nog maar te finishen, na een rit over slechts 125 kilometer met start en aankomst in Rome. Pogacar wint zondag niet alleen het algemeen klassement. Hij verzekerde zich in de voorlaatste etappe al van de eindzege van het bergklassement.

De Fransman Valentin Paret-Peintre finishte als tweede, op ruim twee minuten. Daniel Martínez werd derde. De Colombiaanse kopman van Bora-hansgrohe eindigt zondag als tweede in de Giro, voor Geraint Thomas uit Wales. Pogacar heeft na drie weken fietsen een voorsprong van bijna tien minuten op Martínez. Thymen Arensman is met een zesde plaats de beste Nederlander van de Giro. Pogacar gaat zich nu voorbereiden op de Tour de France, waar hij als favoriet zal starten. Hij won de Ronde van Frankrijk al in 2020 en 2021.

Elf renners gingen er al snel na de start vandoor. Pelayo Sánchez, de Spaanse winnaar van de zesde etappe, en Italianen Alessandro Tonelli en Giulio Pellizzari bleken de beste klimmers van de kopgroep. Zij reden de andere vluchters op achterstand op weg naar de top van de Monte Grappa, een klim van 18 kilometer met een gemiddeld stijgingspercentage van ruim 8 procent.

Tonelli offerde zich tijdens een lange afdaling op voor Pellizzari, zijn ploeggenoot bij Bardiani CSF Faizanè. Hij hield het tempo hoog en daarom begon het drietal met een voorsprong van ruim 2,5 minuten aan de tweede beklimming van de Monte Grappa. Pellizzari was nog niet vergeten hoe hij vlak voor de finish van de zestiende etappe voorbij werd gereden door een ontketende Pogacar. De Italiaan ging met nog 15 kilometer te klimmen alleen op avontuur.

Pogacar liet nog even zijn ploeggenoten van UAE Team Emirates tempo maken. De Sloveen reed vervolgens in zijn eentje naar Pellizzari toe en loste de Italiaan ruim 3 kilometer voor de top van de Monte Grappa. Duizenden Slovenen langs het parcours zagen hun wielerheld vervolgens oppermachtig naar de finish rijden.