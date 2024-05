Motorcoureur Veijer vierde in Moto3-race van Barcelona

Motorcoureur Collin Veijer is net niet op het podium geëindigd van de Moto3-race van de Grote Prijs van Catalonië. De 19-jarige Nederlander moest genoegen nemen met de vierde plaats.

De Colombiaan David Alonso schreef de race op zijn naam. De Spanjaard Iván Ortolá werd tweede, vlak voor zijn landgenoot Jose Antonio Rueda. Alonso leidt nu ook het klassement voor de titel.

Veijer startte na een sterke kwalificatie vanaf de tweede positie op Circuit de Barcelona-Catalunya. De coureur uit Staphorst nam een paar keer de leiding, maar verloor in de laatste twee ronden terrein. Veijer won eerder dit seizoen de Grote Prijs van Spanje in de lichtste klasse van het WK wegrace. Hij staat nog steeds derde in het kampioenschap.

“Dit was denk ik het maximaal haalbare voor me”, zei Veijer bij Ziggo Sport. “Ik ben iets zwaarder en langer dan mijn concurrenten. Daardoor had ik het lastig als we omhoog reden. Misschien moet ik stoppen met eten of alleen maar rijst en kip eten.”