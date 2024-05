Mountainbikester Pieterse vierde bij wereldbeker in Tsjechië

Puck Pieterse is als vierde geëindigd op de olympische crosscountry van de wereldbeker in het Tsjechische Nove Mesto. De Europees kampioene reed lang op de tweede plaats, maar moest die positie in de vierde van zes ronden prijsgeven.

Wereldkampioene Pauline Ferrand-Prévot uit Frankrijk schreef de wedstrijd op haar naam. De Amerikaanse Haley Batten finishte op ruim een minuut als tweede. De Zwitserse Alessandra Keller werd derde.

Pieterse eindigde zaterdag als vijfde in de shorttrackrace. Dat was haar eerste optreden in de wereldbeker mountainbike van dit seizoen. Ze werd twee weken geleden voor het tweede jaar op rij Europees kampioene en sloeg de eerste twee wereldbekers in Brazilië over omdat ze nog op de weg uitkwam.

Anne Terpstra kwam als 23e over de finish en Anne Tauber eindigde als 26e.