De iPhone X versus de Samsung Galaxy S9

Samsung heeft deze week op het Mobile World Congress in Barcelona onder meer de Samsung Galaxy S9 gepresenteerd. De nieuwe Samsung wordt gezien als de meest geduchte concurrent van de iPhone X, de smartphone die vier maanden geleden op de markt kwam. Maar is dat ook zo? Wij zetten de Samsung Galaxy S9 en de iPhone X naast elkaar.

Design

Het design van de Samsung Galaxy S9 en iPhone X verschilt weinig van elkaar. De high-end toestellen hebben allebei een glazen achterkant, een metaal frame en een 5,9 inch-oled-display. De kwaliteit van de curvy beeldschermen is ook vergelijkbaar. De Samsung Galaxy S9 is verder iets langer, smaller en lichter dan de iPhone X.

Camera

De camera van de Samsung Galaxy S9 is ten opzichte van de S8 vooruit gegaan. Samsung heeft een variabel diafragma toegevoegd aan de camera. Hierdoor kun je zowel in donkere als lichte omgevingen mooie foto’s maken. Ook een leuke extra: de S9 heeft een superslowmotionfunctie die 960 frames per seconde schiet. Bij de iPhone X is dat 240 frames per seconde.

De iPhone X heeft een dubbele lens, die heeft de S9 niet. De S9 Plus beschikt overigens wel over een dubbele lens. Hiermee kan je optisch zoomen, wat de kwaliteit van ingezoomde foto’s ten goede komt. iPhone X beschikt net als de S9 over een camera met 12 megapixels. De frontcamera van de iPhone X heeft een resolutie van 7 megapixels en de frontcamera van de S9 8 megapixels.

Ontgrendeling

De Samsung Galaxy S9 ontgrendel je met een vingerafdrukscanner op de achterkant. Goed om te weten is dat die op een andere plek zit dan bij de S8. Op de vingerafdrukscanner van de S8 kwam veel kritiek, omdat gebruikers per ongeluk hun vinger op de cameralens legde. De iPhone X ontgrendel je met Face ID, oftewel gezichtsherkenning.

Overige belangrijke specificaties

Een voordeel voor veel smartphonegebruikers van de Samsung Galaxy S9 zal zijn dat de smartphone een koptelefoonaansluiting heeft, terwijl iPhone daar een tijd geleden afscheid van heeft genomen. De S9 heeft vier gigabyte aan werkgeheugen en de iPhone X drie gigabyte. Op papier is de S9 dus beter op dit gebied dan de iPhone X, maar Apple heeft in het verleden bewezen dat dit in werkelijkheid niet zo hoeft te zijn. Tot slot heeft de S9 64 gigabyte aan intern geheugen. Deze is uit te breiden. Bij de iPhone X kan je kiezen uit 64 en 256 gigabyte aan intern geheugen.

Benieuwd geworden naar de nieuwe Samsung? De Samsung Galaxy S9 is nu al online te bestellen. Als je de smartphone voor 7 maart bestelt, heb je die op 8 maart in huis.