BBC: Keniaanse medewerksters seksueel misbruikt op theeplantages

Tientallen vrouwen die werkten op theeplantages in Kenia zijn volgens onderzoek van de BBC seksueel misbruikt door een leidinggevende of manager. De Britse omroep ging voor een uitzending undercover op twee plantages en sprak met ruim zeventig vrouwen. Op een van de plantages werd thee geteeld voor levensmiddelen- en verzorgingsproductenconcern Unilever.

De oud-medewerksters zeggen in de uitzending maandag dat ze ontslagen zouden worden als ze niet meewerkten met het misbruik. Een van de vrouwen vertelde dat haar toenmalige leidinggevende haar heeft besmet met hiv. Een manager en een leidinggevende probeerden de undercoververslaggeefster tijdens zogenaamde sollicitatieprocedures te misbruiken. Volgens de omroep zijn drie managers inmiddels geschorst.

Tijdens het onderzoek was Unilever eigenaar van een van de plantages. Het concern verkocht twee jaar geleden zijn theetak aan Lipton Teas and Infusions. De andere plantage is van James Finlay & Co, een Schotse producent van onder meer thee.

Unilever zegt tegen de BBC “diep geschokt en bedroefd” te zijn door de beschuldigingen. Lipton Teas and Infusions en James Finlay & Co lieten weten de twee managers en werknemer die de undercover verslaggeefster probeerden te misbruiken te hebben geschorst. Lipton zegt een “volledig en onafhankelijk onderzoek” in te stellen en James Finlay & Co meldt dat het bedrijf de medewerker heeft aangegeven bij de politie.