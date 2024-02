Uitslaande brand Kloetinge onder controle

De brandweer heeft de uitslaande brand in een loods in het Zeeuwse Kloetinge onder controle. Een persoon is gewond geraakt. Vanwege de vrijkomende rook en omdat mogelijk asbest vrijkwam, werd een NL-Alert verstuurd.

Bij de brand kwam mogelijk asbesthoudend materiaal van het dak vrij. Mensen in een bepaald gebied werden opgeroepen binnen te blijven, ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te zetten. “Voorkom dat je hiermee in aanraking komt of dit met de rook mee inademt”, aldus de veiligheidsregio, verwijzend naar het asbest dat mogelijk vrijkwam. “Zorg dat je niet in de rook staat!”

De brand brak woensdagochtend vroeg uit in de loods van ongeveer 25 bij 20 meter aan de straat Westeinde. In het pand, dat volledig in brand stond, zijn verschillende bedrijven gevestigd. Een persoon raakte gewond en is met onbekende verwondingen naar een ziekenhuis gebracht. Bewoners van een naastgelegen gezinsvervangend huis zijn op een andere plek opgevangen.

Iets voor 08.30 uur meldde de veiligheidsregio dat het sein brand meester was gegeven. De verwachting is dat het nablussen nog een flinke tijd zal duren.

Er wordt nog verder gekeken naar de verspreiding van het mogelijk asbesthoudend materiaal van het dak.