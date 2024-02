Zeeland en Brabant vechten vergunning chemiebedrijf Antwerpen aan

De provincies Zeeland en Noord-Brabant maken opnieuw bezwaar tegen een vergunning waarmee chemiebedrijf Ineos de nieuwe ethaankraker Project One kan bouwen in de haven van Antwerpen. Ze maken zich zorgen over de hoeveelheid stikstof die door de nieuwe installatie terechtkomt in kwetsbare natuurgebieden als De Brabantse Wal, zo laten ze weten. Het natuurgebied is volgens Brabant al overbelast. Met de ethaankraker wil Ineos ethaan omzetten in ethyleen, een basisgrondstof voor de productie van plastic.

De provincies tekenden eerder ook al beroep aan tegen een vergunning voor het bedrijf. De Vlaamse Raad van Vergunningsbetwisting vernietigde die toen. De nieuwe vergunningaanvraag van Ineos werd vervolgens goedgekeurd door de Vlaamse overheid. Ineos meldt op de eigen site dat de nieuwe fabriek schoner en duurzamer is dan bestaande installaties en minder CO2 uitstoot. Noord-Brabant en Zeeland vrezen echter dat ook met deze vergunning te veel stikstof belandt in Natura 2000-gebieden.

De provincie Zeeland laat weten in gesprek te zijn gegaan met Ineos om de bezwaren en zorgen kenbaar te maken. “Hierbij is toegewerkt naar oplossingen waarbij Project One doorgang kan vinden en die tegelijk zekerheid geven dat de natuurlijke kenmerken van de betrokken Natura 2000-gebieden niet worden aangetast.” Volgens de provincie verloopt het overleg constructief, maar zijn de partijen nog niet tot elkaar gekomen. “Mocht het tot overeenstemming komen met Ineos dan zullen we ons beroep intrekken”, schrijft Zeeland in een verklaring. “Wij zijn niet tegen economische ontwikkeling, maar wel als deze ten koste gaat van de Zeeuwse natuur.”