Bouw zonnepark bij Rotterdam The Hague Airport begonnen

Parallel aan de start- en landingsbaan van vliegveld Rotterdam The Hague Airport is de bouw van een zonnepark begonnen. De komende maanden wordt er gewerkt aan het zonnepark, dat met ruim 37.000 zonnepanelen volgens het vliegveld een van de grootste zonneparken van de regio wordt. Het park moet 14 gigawatt aan groene stroom gaan leveren, vergelijkbaar met het jaarlijkse energieverbruik van ongeveer 5100 huishoudens.

De zonnepanelen moeten straks ongeveer drie keer meer stroom opleveren dan het vliegveld gebruikt. Een deel daarvan komt ook beschikbaar voor andere innovatie- en duurzaamheidsprojecten en voor bedrijven en particulieren in de omgeving. In het najaar zou het zonnepark al in gebruik genomen moeten worden.

Blue Sky Energy I, onderdeel van het Rotterdamse Unisun Energy, gaat het park bouwen. Het onderhoud en beheer van het park komt de komende dertig jaar voor rekening van een ander Rotterdams bedrijf, Uper Energy Rotterdam. Blue Sky Energy I levert de op de luchthaven opgewekte duurzame stroom aan energieleverancier Eneco. Het park wordt medegefinancierd door de rijkssubsidie voor duurzame energie, SDE+. Het is niet duidelijk hoeveel het park precies kost.

Het zonnepark is een stap in de richting van het vergroenen van de luchtvaart. Volgens demissionair minister Cora van Nieuwenhuizen, die het eerste zonnepaneel plaatste, is “een zonnepark van dit formaat op het terrein van de luchthaven een katalysator voor de verduurzaming in de luchtvaartsector, en een opmaat naar een slim energiesysteem”. Dat slimme systeem moet de energiestromen goed gaan opslaan en reguleren.