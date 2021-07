Bodegraven legt beslag op bankrekening drie complotdenkers

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk heeft beslag laten leggen op de bankrekeningen van drie inwoners die te boek staan als complotdenkers. Vrijdag bepaalde de rechtbank dat het drietal per direct moest stoppen met beschuldigende verhalen over vermeende pedonetwerken en rituele kindermoorden.

In een maandag uitgegeven verklaring zegt de gemeente de geleden schade te gaan verhalen op de drie betrokkenen en zich te richten op de verdere uitvoering van het vonnis.

Volgens de rechter is er “geen enkel objectief bewijs voor de vergaande aantijgingen over een satanisch-pedofiel netwerk in Bodegraven”. De complottheorie├źn die de mannen verspreidden, veroorzaken in het Zuid-Hollandse dorp al maanden onrust. Begin dit jaar kwamen tientallen mensen naar begraafplaats Vredehof om bloemen en pamfletten op kindergraven achter te laten. Nabestaanden waren daar boos en verdrietig over. De gemeente veroordeelde het verstoren van de grafrust.

De drie mannen, Micha Kat, Joost Knevel en Wouter Raatgever, moesten op last van de rechter de reeds gepubliceerde verhalen van het internet halen, anders zou de gemeente dwangsommen kunnen eisen en de mannen desnoods in gijzeling nemen.

Raatgever werd in juni veroordeeld tot negen maanden celstraf, waarvan drie voorwaardelijk, voor het maken van opruiende en bedreigende video’s.