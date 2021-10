Voorarrest 15-jarige verdachte tramincident met 2 weken verlengd

Het voorarrest van de 15-jarige jongen die wordt verdacht van betrokkenheid bij het tramincident in Den Haag waarbij een man om het leven kwam is met twee weken verlengd. Dat heeft de rechter-commissaris vrijdag bepaald.

De jongen wordt verdacht van het duwen van het slachtoffer. Daarna viel de 39-jarige man uit Polen en kwam hij onder een tram terecht die kwam aanrijden.

Twee andere Hagenaren die waren aangehouden, een jongen van 15 en een man van 18, zijn donderdag vrijgelaten en worden niet langer verdacht van “het veroorzaken van een dodelijk incident”. Het OM verdenkt ze er wel van de plaats van het ongeluk te hebben verlaten zonder hulp te bieden aan het slachtoffer.

Het dodelijke ongeval vond maandagavond plaats op de Rijswijkse Landingslaan. Het slachtoffer, dat geen vaste woon- of verblijfplaats had, had de jongens meerdere keren opgezocht. De 15-jarige verdachte duwde de man uiteindelijk en moet volgens de instantie geweten hebben dat de tram er toen aan kwam.

Een van de twee 15-jarigen meldde zich diezelfde avond nog bij de politie. De andere tiener en de man van 18 deden datzelfde de ochtend daarop. Of de van doodslag verdachte jongen zich maandagavond of op dinsdag meldde, is niet bekendgemaakt.