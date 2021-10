Marokko geeft Transavia toestemming voor tien vluchten

Luchtvaartmaatschappij Transavia heeft van de Marokkaanse autoriteiten toestemming gekregen om de komende week tien repatriëringsvluchten uit te voeren. De eerste, die vertrekt vanuit Marrakesh, komt in de nacht van vrijdag op zaterdag aan op Schiphol, zegt een woordvoerster.

Marokko verbood met ingang van de nacht van woensdag op donderdag alle vluchten van en naar Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk in de strijd tegen het coronavirus.

Transavia-topman Marcel de Nooijer waarschuwt dat de tien vluchten waarschijnlijk niet genoeg zullen zijn om iedereen die wil terug naar Nederland te brengen. “We doen er echter alles aan om samen met onze passagiers naar oplossingen te zoeken.”

De afgelopen week zijn ongeveer 3500 mensen via Transavia naar Marokko gereisd. De afgelopen dagen was er veel onduidelijkheid over wat het vliegverbod betekende voor Nederlandse reizigers die naar het Noord-Afrikaans land waren gereisd. Zo wachtte Transavia dagenlang op een vergunning om met lege vliegtuigen gestrande passagiers te kunnen ophalen.

Transavia roept passagiers met een ticket voor een terugvlucht die al op een andere manier zijn teruggekeerd naar Nederland hun vlucht te annuleren. Zo komen er weer plekken vrij voor andere passagiers.