Drie relschoppers Rotterdam in ziekenhuis door schotwond

Bij de rellen vrijdagavond in Rotterdam zijn drie relschoppers gewond geraakt door een kogel, meldt de politie zaterdagavond. Ze liggen nog in het ziekenhuis.

Tot nu toe was bekend dat twee mensen in het ziekenhuis lagen met een schotwond.

De Rijksrecherche onderzoekt of de verwondingen komen door politiekogels.

Eerder zaterdagavond meldde de politie dat er sprake zou zijn van vier slachtoffers met een schotwond, maar dat werd gecorrigeerd. Per abuis was er een slachtoffer bij opgeteld die al bij de politie bekend was.

Dat pas een dag na de rellen bekend wordt dat er nog iemand gewond raakte door een kogel, komt doordat iemand zich heeft laten opnemen in een ziekenhuis buiten de Rotterdamse regio. “Dan komt informatie daarover soms wat vertraagd binnen”, aldus een woordvoerster van de Rotterdamse politie.

Over de toestand waarin de drie verkeren doet de politie geen mededelingen. “Er geldt ook een medisch beroepsgeheim natuurlijk”, aldus de woordvoerster.