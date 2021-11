Grapperhaus steunt brandweerlieden na rellen Rotterdam

Demissionair minister Ferd Grapperhaus is zaterdagmiddag in gesprek gegaan met brandweerlieden die de avond ervoor tijdens hun werkzaamheden werden belaagd door relschoppers in Rotterdam. De brandweer heeft de avond als “ongekend gewelddadig” ervaren, zo vertelde de bewindsman na afloop van het gesprek, die ook opmerkt georganiseerde criminaliteit aan het werk te hebben gezien.

Grapperhaus sprak met de brandweerlieden om hun ervaringen van de avond ervoor aan te horen en hen een hart onder de riem te steken. Toen de brandweer probeerde twee in brand gestoken politiebusjes te blussen, werden ze dusdanig belaagd door relschoppers dat zij zich moesten terugtrekken. “Ervaren brandweerlieden zeggen dit geweld niet eerder te hebben meegemaakt”, aldus Grapperhaus.

“De brandweer moest zich terugtrekken terwijl een brand dreigde naar binnen te slaan bij een woongebouw, dat is maar net goed gegaan. Anders hadden deze criminelen op hun geweten gehad dat in een gebouw waar mensen waren, die niet naar buiten konden en in een brand terecht waren gekomen.” Grapperhaus noemde het gedrag van de groep relschoppers, volgens hem georganiseerde criminele samenwerkingsverbanden, “zeer gewelddadig en zeer onverantwoord”.

De rellen ontstonden vrijdagavond tijdens een demonstratie tegen een zogenoemd 2G-beleid in de coronabestrijding, waarbij alleen gevaccineerde en van corona herstelde mensen nog in plekken als theaters en horeca welkom zijn. Negatief geteste mensen zouden van toegang uitgesloten zijn.

De politie meldt ook veel steunbetuigingen vanuit het land te hebben gekregen. Via de sociale mediakanalen deelt onder andere de politie Rotterdam foto’s van toegestuurde bloemen, kaartjes en chocolade. Op een van de kaartjes staat: “Bedankt voor het heldhaftig verdedigen van onze stad. Namens de overgrote meerderheid!” Hartverwarmend, noemt een wijkagent de waardering.