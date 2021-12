Politie lost schoten bij aanhouding in Rotterdam

De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag twee schoten gelost tijdens een achtervolging van een automobilist in Rotterdam. Er raakte niemand gewond. De verdachte kon uiteindelijk op de Reeweg worden aangehouden.

Een agent wilde de man op de Aarnoudstraat controleren, maar die ging er in zijn wagen vandoor. Agenten gingen er achteraan en tijdens de achtervolging in het Waalhavengebied kwamen de personenauto en de politiewagen met elkaar in botsing. De airbags in de politiewagen gingen af, maar de inzittenden lijken volgens een politiewoordvoerder ongedeerd. Wel worden ze nagekeken door ambulancepersoneel.

De verdachte is overgebracht naar het politiebureau en wordt verhoord.