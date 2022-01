Ondanks brandjes beheersbare oudejaarsnacht in Den Haag

De hulpdiensten in Den Haag hebben het in oudejaarsnacht druk met blussen van brandjes, maar de situatie is “zeer beheersbaar”, laat een woordvoerder van de gemeente weten. “Vooral in het eerste uur van het nieuwe jaar moesten op sommige plekken auto’s, scooters en vuilnisbakken het ontgelden”, aldus de woordvoerder.

In de Schlegelstraat liepen vijf woningen schade op door een brand in een portiek. Daarbij raakte niemand gewond, wel moeten de bewoners van de vijf woningen de nacht ergens anders doorbrengen. Volgens de woordvervoerder zijn er meer brandjes dan oudejaarsnacht vorig jaar, mogelijk “door het mooie weer”. “Het regent niet, dan zijn mensen eerder geneigd de straat te gaan.”

De Haagse burgemeester Jan van Zanen liep tijdens de jaarwisseling mee op een aantal politiebureaus. Hij sprak daar met hulpdiensten die ervoor waken dat de oudejaarsnacht veilig verloopt.