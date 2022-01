Nieuw seizoen Wie is de Mol? gaat weer van start

Het nieuwe seizoen van Wie is de Mol? is vanaf zaterdag weer wekelijks te zien bij AVROTROS op NPO 1. Dit jaar doen niet tien, maar elf bekende Nederlanders aan het programma mee, dat zich deze keer afspeelt in Albanië. Het 22e seizoen wordt gepresenteerd door Rik van de Westelaken, die dat voor de vijfde keer doet.

Dit jaar doen presentatrice Hila Noorzai, journalist Welmoed Sijtsma, acteur Everon Jackson Hooi, cabaretier Thomas van Luyn, presentator Fresia Cousiño Arias, journalist Arno Kantelberg, zangeres Kim-Lian van der Meij, presentator Sahil Amar Aïssa, zangeres Suzanne Klemann, operazangeres Laetitia Gerards en rapper Glen Faria mee aan het spelprogramma. De spelers werden tijdens de opnames in augustus bekendgemaakt.

Ook nieuw is de onlineserie Niet de Mol, dat wordt gepresenteerd door oud-deelnemer Splinter Chabot. De presentator interviewt hierin elke zaterdagavond een van de kandidaten die het spel moet verlaten. Behalve deze onlineserie presenteert Chabot ook de Wie is de Mol?-podcast, waarin hij meer vertelt over de kandidaten.

Verder wordt zaterdagavond in het programma MolTalk op NPO 3 nog op de uitzending teruggekeken door Marlijn Weerdenburg en Rop Verheijen. Lavezzi Rutjes bespreekt in kinderprogramma Mollenstreken op zondag de aflevering van de avond ervoor.

Oud-voetbalster Roxanne ‘Rocky’ Hehakaija ontmaskerde vorig jaar actrice Renée Fokker als Mol en won hiermee de finale van het 21e seizoen van Wie is de Mol?.