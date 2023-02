Tien woningen in Leiden ontruimd wegens gaslek

Tien woningen aan het Truus Wijsmullerpad in Leiden zijn in de nacht van dinsdag op woensdag enkele uren ontruimd geweest wegens een gaslek. De bewoners werden ondergebracht bij een van de huizen in de directe omgeving, liet een woordvoerder van de veiligheidsregio weten.

Tijdens werkzaamheden in de buurt is een gasleiding geraakt en in het riool werd gas gemeten. Reden voor de brandweer aangrenzende panden te ontruimen. De leiding werd afgesloten door netbeheerder Liander en zal worden gerepareerd. Volgens de woordvoerder zijn alle woningen gecontroleerd en kunnen de bewoners weer terugkeren.