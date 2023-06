Bij een pand aan de Cortenbachsingel in het zuidoosten van Rotterdam in de wijk Beverwaard is woensdagavond een explosief afgegaan. Een bewoner raakte lichtgewond, meldt de politie.

Door de explosie ligt het glas van de woning eruit. De ontploffing was rond 23.00 uur. Het is nog niet bekend wat die heeft veroorzaakt.

Ambulance, brandweer en politie waren na de explosie bij de woning aanwezig.