Medewerker in haven Rotterdam opgepakt voor corruptie

De politie heeft donderdagochtend een 47-jarige medewerker van een groot containeroverslagbedrijf in de haven van Rotterdam opgepakt op verdenking van het verkopen van gevoelige informatie aan criminelen. De criminelen hebben deze informatie nodig voor het importeren van drugs, aldus de politie. De man zou zich hebben laten omkopen met grote, contante geldbedragen.

De man uit Oostvoorne is opgepakt in de buurt van zijn woning. Er is beslag gelegd op meerdere voertuigen, “luxegoederen”, en een groot contant geldbedrag.

“De pijnlijke realiteit is dat elke havenmedewerker een risico loopt om benaderd te worden door zo’n criminele organisatie. Er wordt veel geld geboden om informatie te kopen, de andere kant op te kijken of daadwerkelijk handelingen te verrichten om smokkel mogelijk te maken”, aldus de politie.