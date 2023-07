Verdachten aangehouden voor betrokkenheid explosies Rotterdam

De politie heeft drie mannen aangehouden die worden verdacht van betrokkenheid bij in totaal drie explosies begin april in de Allard Piersonstraat in Rotterdam-West en de Woelwijkstraat in de Rotterdamse wijk het Oude Noorden.

De drie zijn al in mei aangehouden, meldt de politie donderdag. Nadere details over de omstandigheden rond de explosie of over de motieven van de verdachten wil de politie niet geven. De verdachten zijn een 24-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats, een 23-jarige man uit Capelle aan den IJssel en een 21-jarige man uit Rotterdam.

Bij de ontploffingen vielen geen gewonden, maar raakten onder meer een woningruit en twee portieken beschadigd. Het pand in de Allard Piersonstraat was twee nachten achterelkaar doelwit van een explosie.

In Rotterdam en omliggende gemeenten zijn dit jaar al meer dan 75 incidenten met ontploffingen bij en beschietingen van woningen en bedrijfspanden. Er zijn veiligheidsmaatregelen genomen, zoals extra toezicht, en de politie heeft de opsporingscapaciteit uitgebreid. Tot nu toe zijn zo’n vijftig verdachten aangehouden voor het geweld dat in veel gevallen vermoedelijk te maken heeft met de drugshandel, aldus de politie.