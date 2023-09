Slachtoffers fatale aanrijding in Rotterdam 74 en 79 jaar

De twee voetgangers die zaterdagavond om het leven kwamen bij een aanrijding in Rotterdam zijn een 74-jarige vrouw en een 79-jarige man, beiden uit Capelle aan den IJssel. De politie is nog op zoek naar de bestuurder van het voertuig, die na het ongeval is doorgereden.

Het ongeluk gebeurde rond 21.15 uur op de Boerengatbrug in de Maasboulevard, in de buurt van station Rotterdam Blaak. Daar werden de twee aangereden door een bestelbus. “De slachtoffers werden gereanimeerd, maar dit mocht helaas niet meer baten”, meldt de politie.

Inmiddels is het betrokken voertuig aangetroffen, maar er is nog geen verdachte aangehouden. Over de toedracht van het ongeluk is niets bekendgemaakt. De politie doet onderzoek en roept getuigen op om zich te melden.