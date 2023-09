Opnieuw explosie in Rembrandtstraat in Rotterdam

Bij een woning in de Rembrandtstraat in Rotterdam heeft in de nacht van maandag op dinsdag rond 01.00 uur een explosie plaatsgevonden, meldt de politie. Er raakte niemand gewond. Het is al de tweede keer in korte tijd dat de straat in Rotterdam-Noord wordt opgeschrikt door een ontploffing.

De politie laat op X, voorheen Twitter, weten dat het Team Explosieven Veiligheid en de Forensische Opsporing onderzoek doen. Ook zegt de politie te bekijken of de explosie wellicht verband houdt met de eerdere ontploffing in de straat begin augustus. De politie hield toen, kort na dat incident, twee verdachten aan op de Noordsingel. Zij hadden een tas bij zich met daarin brandbare stoffen.