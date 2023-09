Een explosie heeft maandag even voor middernacht schade aangericht in een portiek op het Noordplein in de Rotterdamse wijk Oude Noorden. Volgens de politie raakte niemand gewond bij de ontploffing.

De politie doet nog onderzoek naar de toedracht van de explosie, die schade veroorzaakte aan een aantal brievenbussen in de portiek, en vraagt mensen die iets gezien hebben, meer weten of in het bezit zijn van beelden zich te melden.