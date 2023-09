Vermoedelijk asbest vrijgekomen bij brand in loods Rijnsburg

Op het terrein van een loods in het Zuid-Hollandse Rijnsburg die zondag in brand stond, is vermoedelijk asbest gevonden. Dat meldt de brandweer. Eerder liet de brandweer weten dat een deel van een naastgelegen camping zou worden ontruimd, maar dat gebeurt toch niet. De brandweer heeft het vuur inmiddels onder controle.

Op de camping is nog geen bij de brand vrijgekomen asbest gezien, en daarom is besloten toch niet te ontruimen. Op de camping zouden zevenhonderd mensen zitten, zei een woordvoerder van de brandweer eerder zondagochtend.

De brandweer maakte even voor 07.00 uur voor het eerst melding van de brand in een grote loods aan de Vinkenweg. In de loods van ongeveer 30 bij 50 meter liggen gedroogde bloemen opgeslagen. Waardoor de brand is ontstaan, is nog onbekend. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. Op het dak van de loods was mogelijk asbest aanwezig, meldde de brandweer al snel na het uitbreken van de brand. Na het aantreffen van vermoedelijk asbest op het terrein, wordt nu eerst onderzocht of het daadwerkelijk om asbest gaat. Is dat het geval, dan zal een gespecialiseerd bedrijf dat gaan opruimen.

De brandweer heeft inmiddels het sein brand meester gegeven, zei de woordvoerder omstreeks 09.15 uur. Door nabluswerkzaamheden is er nog wel sprake van laaghangende rook. De brandweer roept mensen op uit deze rook te blijven.