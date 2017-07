Velen staan er niet bij stil, maar lampen kunnen in je inrichting een enorm verschil maken. Maar wat is nou verlichting waar je de show mee steelt? We zetten voor je dé lampentrends van 2017 op een rij.

Toffe peer

Waar eerst het peertje nog verstopt werd onder een lampenkap, mag deze de afgelopen tijd volop gezien worden. Sterker nog, de trend is dat het lampenontwerp draait om het peertje. Tegenwoordig heb je de keus uit de meest bijzondere exemplaren.

Industriële uitstraling

Inhakend op de vorige trend: stoere fabriekslampen zijn helemaal van deze tijd. Deze verlichting past perfect in een industriële inrichting.

Maak een statement

Maak een statement met een lamp in jouw huis. Bijzondere vormen, materialen, verhoudingen en kleuren, niets is te gek.

LampenOnline.com

Lampen van beton

Van aanrechten tot badkamertegels en van vloeren tot tafels, volgens de laatste trends is beton het helemaal. Ook betonnen lampen zijn steeds vaker een onderdeel van het interieur. Het zorgt voor een stoere uitstraling.

Shine like a diamond

Koper heeft plaatsgemaakt voor goud met een shiny touch. Deze kleur is stijlvol en straalt luxe en warmte uit. Goud matcht vooral goed met een donker interieur.

Marmer

In 2016 zagen we steeds meer marmer in het interieur. Deze trend heeft zich doorgezet naar 2017. Ook marmeren lampen zijn populair, van marmeren peertjes tot lampen die compleet zijn uitgevoerd met een marmeren print.

Speels effect

Het hoeft vandaag de dag niet zo braaf te zijn. Door verschillende kleuren lampen, diverse modellen en meerdere verlichtingen op verschillende hoogtes aan het plafond te hangen, ontstaat een speels effect.

