Geen kaasliefhebber? Geef je ouders maar de schuld!

Er zijn twee soorten mensen op deze wereld: zij die van kaas houden en zij die er ver van uit de buurt blijven. Behoor jij tot de laatste groep? Het kan zijn dat je een allergie hebt voor kaas, maar recent wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat jouw ouders weleens de oorzaak kunnen zijn dat jij geen kaaskop bent.

Nederland en kaas zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ons kikkerlandje produceert ruim 650 miljoen kilo kaas per jaar. Dit wil echter niet zeggen dat we het ook allemaal dagelijks eten. Uit onderzoek is gebleken dat het genetisch bepaald kan zijn of je van kaas houdt of niet. Het heeft dus niet altijd met persoonlijke smaak te maken.

Penetrante geur

Een belangrijke reden dat mensen een hekel hebben aan kaas komt door de penetrante geur van kaas. Veel mensen walgen van de in hun ervaring ‘rotte’ geur, die ontstaat door de fermentatie tijdens het productieproces. In die fase worden melkzuurbacteriën aan de kaas toegevoegd en die zorgen ervoor dat de kaas gaat ruiken. Nu valt dit soms nog mee, maar neem stuk gorgonzola of een andere blauwe kaas en velen van ons rennen hard weg. Niet raar, want aan deze kazen is ook daadwerkelijk een schimmel toegevoegd.

Wetenschappers van 23andme zijn tot de ontdekking gekomen dat de heftige reactie die sommige mensen hebben op kaas te vergelijken is met koriander. Ook hier geldt: je houdt ervan of je vindt het vies. Dit wordt genetisch bepaald. Nu blijkt dat dezelfde chemische stof die de smaak in koriander veroorzaakt, teruggevonden is in kaas. Dat iemand geen zin heeft in brie bij de borrel kan dus een genetische oorzaak hebben. We wonen wel in een kaasland, maar dit wil niet zeggen dat we er allemaal kaas van gegeten hebben.