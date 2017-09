Dit zijn de woontrends voor 2017/2018

Zowel voor het najaar als het nieuwe jaar zijn er weer volop woontrends op het gebied van kleur, design en materiaal. Dat wordt dus weer woonwinkels en -boulevards afstruinen, maar ook zelf klussen hoort erbij. Zo wordt bruin het nieuwe zwart en goud het nieuwe koper. Zin om te chillen? De zitzak mag de komende tijd niet ontbreken in je interieur.

Kleur

Het wordt allemaal iets gewaagder qua kleuren combinaties. Naast bruin en goud is wit weer volop terug. Makkelijk, want dit is overal mee te combineren en goed in te zetten als accentkleur voor bij je woonaccessoires. De kleuren blauw en groen blijven en daarnaast is oranjerood een kleur in opkomst. Een nieuwe ontwikkeling is dat we langzaam lavendel en zacht zeegroen weer terug gaan zien in het kleurenpalet. Wil je echt iets anders? Wat dacht je van indigoblauw met babyroze en gouden accenten.

Prints

Grafische, etnische en op de natuur geïnspireerde prints spelen een hoofdrol in huis. Denk daarbij aan bloemenprints, plantenprints, luipaardenprints en vogelprints zoals pelikanen.

Luxe uitstraling

Een belangrijke trend is dat je woning een luxe en exclusieve uitstraling mag hebben. Dit kun je creëren door het gebruik van glanzende kussens, plaids, bont, dierenhuiden en zachte materialen. Met de kleuren die in de mode zijn, sfeerverlichting en een tafel vol glanzende kaarsen straalt jouw huis pure luxe uit. Handgemaakte meubels of accessoires stralen exclusiviteit uit. Dit zien we vooral terug in items met bijzondere sluitingen en andere decoratieve details. Voor meubels blijven natuurlijke materialen zoals hout en marmer gebruikt worden, maar geen imitaties hiervan.

Zitzak

Een trendy zitzak is een speels artikel dat je huis binnen een mum van tijd een hippe look geeft. Een zitzak is behalve decoratief ook erg handig in gebruik. Je kunt ze overal neerzetten en wanneer nodig verplaatsen. Ze zijn in verschillende kleuren en materialen te verkrijgen, van knalrood dat goed in een hip interieur past, tot zachte lichtbruine tinten die meer voor een landelijke sfeer zorgen. Heb je kinderen? Een kinder zitzak is een uitstekende plek voor hun om op te zitten én stoeien.

Hout

In 2018 is hout dé trend. Dus haal die houten bijzet-, eet- en salontafel maar weer van zolder. Met hout geef je een ruimte meteen sfeer en gezelligheid. Bij deze trend kun je ook verschillende houtsoorten met elkaar combineren. Woon je in een oud(er) huis met een authentieke balkenconstructie? Krab de verf eraf en schuur de balken mooi op.