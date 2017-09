Bijzonder eerbetoon: groots applaus voor ambtswoning Van der Laan

Een bijzondere eerbetoon is woensdagavond gehouden bij de ambtswoning van Eberhard van der Laan. Honderden mensen applaudisseerden en zongen voor de voormalige burgemeester van Amsterdam als dank voor zijn inzet voor onze hoofdstad. Van der Laan bedankte hen door naar ze te zwaaien.

Even na acht uur ’s avonds klapten en joelden de honderden mensen ruim tien minuten lang voor de ambtswoning op de Herengracht om respect te betuigen. Aansluitend zongen de aanwezigen het nummer ‘Aan de Amsterdamse Grachten’. Dit schijnt volgens de initiator van de bijeenkomst zijn favoriete nummer te zijn.

“Enorme steun”

De vrouw van Van der Laan, Femke, kwam samen met hun kinderen na het applaus naar buiten. Ze liet weten dat haar man genoten had van het applaus: “Hij kan helaas zelf niet hier staan, maar hij heeft het gehoord en het is een enorme steun.”

De reden voor het applaus is de brief aan Amsterdammers die Van der Laan maandag deelde. Hierin staat dat hij per direct zijn taken neerlegt en tijd gaat doorbrengen met zijn familie. “Vandaag kreeg ik van mijn artsen het bericht dat zij mij niet verder kunnen behandelen”, zo is te lezen in de brief.

Van der Laan is er. Hij zwaait. Onafgebroken applaus volgt. pic.twitter.com/7AclTlQJVU — Koen Voskuil (@KoenVoskuil) September 20, 2017

Honderden mensen hebben zich bij de ambtswoning verzamelt om hun steun te betuigen aan burgemeester Eberhard van der Laan. #'Vaarwel' pic.twitter.com/94L9f15G8m — Sahin Yildirim (@SahinYildirim8) September 20, 2017

BURGEMEESTER EBERHART VAN DER LAAN BEDANKT. DIT HEEFT U VERDIEND,U WAS ER VOOR AMSTERDAM EN NU IS AMSTERDAM ER VOOR U. BEDANKT BURGEMEESTER. pic.twitter.com/uAEIe9uNCo — Linda Leeman (@LindaLeeman5) September 20, 2017

