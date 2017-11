Trump deelt tweet Nederlandse mishandeling

Donald Trump heeft op Twitter verwezen naar een video waarin een Nederlandse jongen op krukken in elkaar wordt geslagen. Het originele bericht dat de Amerikaanse president retweette kwam van Jayda Fransen, een leidster van het extreemrechtse Britain First. Zij had het filmpje op Twitter gezet met het bijschrift ,,Moslimmigrant slaat Nederlandse jongen op krukken in elkaar.”

Die omschrijving klopt echter niet, schrijft GeenStijl, dat het filmpje eerder dit jaar publiceerde op zijn videoplatform Dumpert. Naar aanleiding van de beelden hield de politie in mei een zestienjarige jongen uit de gemeente Edam-Volendam aan voor mishandeling. Een leeftijdsgenoot uit Monnickendam werd ook opgepakt voor betrokkenheid.

De politie meldde de arrestaties destijds in een persbericht. Daarin stond geen woord over afkomst of religie van de jonge verdachten. GeenStijl meldde woensdag dat de dader ,,geen moslim, laat staan een migrant” is, maar ,,gewoon een Nederlander”.

Trump deelde woensdag meer berichten met video’s van gewelddadigheden die Jayda Fransen toeschreef aan moslims.