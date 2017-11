Checklist voor als je met de auto op wintersport gaat

Het wintersportseizoen staat weer voor de deur. Dat betekent dat veel Nederlanders met de auto richting de bergen rijden om te genieten van besneeuwde bergtoppen. Het is belangrijk dat je goed voorbereid op reis gaat. Wij hebben daarom een checklist voor je opgesteld waar je op moet letten voordat je weggaat.

Het advies is om je auto van winterbanden te voorzien als de ‘r’ in de maand zit. Winterbanden zorgen voor meer grip, een kortere remweg en een stabiele wegligging. Winterbanden zijn in de meeste Alpenlanden en Scandinavische landen verplicht als de weeromstandigheden daartoe aanleiding geven, zoals sneeuw, ijs, ijzel en gladheid. Bij het niet gebruiken van winterbanden kun je een boete krijgen of aansprakelijk gesteld worden bij ongelukken. Bij Mijnautoonderdelen.nl kun je voor al je auto-onderdelen terecht.

Sneeuwkettingen

Naast winterbanden heb je ook sneeuwkettingen nodig, ook al zijn ze niet overal verplicht om aan boord te hebben. Wel kunnen sneeuwkettingen verplicht zijn om bepaalde bergpassen te mogen berijden of in winterse situaties. Het is dus wél verstandig om ze altijd bij je te hebben. Let wel goed op, want niet alle sneeuwkettingen passen op alle banden of bij alle auto’s. Als je niet op de juiste afmetingen let, loop je het risico dat de sneeuwkettingen tegen de binnenkant van je wielkast aanlopen. De schade is dan meestal niet te overzien.

Vóór vertrek is het een goed idee om je remmen en je koelvloeistof te laten controleren. Zorg er ook voor dat je ruitenwissers, achterruitverwarming, autokachel en uitlaatsysteem in orde zijn. Wat neem je verder nog mee in de auto? Een goede ijskrabber en extra ruitenreiniger. In het geval van nood komen een zaklamp, handschoenen, een deken en knipperlichten die je op de weg kunt zetten, goed van pas. Bij Mtools.nl zijn zulke attributen te verkrijgen.

Tenslotte, zorg ervoor dat je actuele routekaarten hebt van de gebieden waar je doorheen gaat rijden en sla alvast het telefoonnummer van de wegenwacht op in je mobiele telefoon. Een fijne reis!