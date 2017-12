´Gaan door tot de laatste Zwarte Piet weg is´

De actievoerders tegen Zwarte Piet zijn voorlopig niet van plan om te stoppen. ,,We gaan door tot de allerlaatste piet de benen heeft genomen”, zei Jerry Afriyie, de voorman van de actiegroep die zaterdagmiddag demonstreert in Dokkum. ,,Nu is Nederland tegen ons, maar over twintig jaar zal Nederland ons dankbaar zijn.”

Afriyie en zijn medestanders zijn boos dat ze op 18 november tijdens de intocht van Sinterklaas niet konden demonstreren nadat ze tegen waren gehouden op de A7. ,,De misdaad is toen beloond. Er is toen gekozen voor de witte kinderen. Het is daarom noodzakelijk dat we hier nu zijn.”

Voor de toespraak van Afriyie bracht burgemeester Marga Waanders kort een bezoek aan de actievoerders. Ze wilde alleen kwijt dat ze kwam om kennis te maken met de groep en om de sfeer te proeven. Na enige tijd vertrok ze weer.

Op het plein hadden zich tussen de 200 en 250 actievoerders gemeld. De sfeer op het plein was rustig. Tijdens de demonstratie waren er verder geen andere mensen welkom.