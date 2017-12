Koningspaar aangekomen op Sint Maarten

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn zaterdagmorgen (lokale tijd) vanaf Saba aangekomen op buureiland Sint Maarten. Op het slechts gedeeltelijk in gebruik zijnde Princess Juliana-vliegveld werden ze begroet door gouverneur Eugene Holiday en zijn echtgenote.

Het koningspaar wordt bij het eendaagse verblijf op het door orkaan Irma zwaar gehavende eiland vergezeld door staatssecretaris Raymond Knops van Koninkrijksrelaties. Die was eerder in de week al op Sint Maarten om te praten over de Nederlandse hulpverlening, de financiële middelen die daarvoor beschikbaar worden gesteld en de voorwaarden die Den Haag daaraan verbindt.

Koning en koningin gaan op verschillende plekken kijken naar de schade die Irma in september heeft aangericht. Het bezoek begint bij de Causeway Bridge, waar een vertegenwoordiger van de Dutch Caribbean Nature Alliance uitlegt geeft over de schade aan de kwetsbare natuur.