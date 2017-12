Nog steeds fipronil in eieren

De afgelopen weken is in eieren in de handel nog steeds het giftige fipronil aangetroffen. De hoeveelheden zijn boven de wettelijke norm, maar zouden geen gevaar vormen voor de volksgezondheid. De aangetroffen hoeveelheden zijn weer onder de zogeheten schadelijkheidsnorm ARfD.

De waakhond NVWA blijft actief controleren, melden de minister voor Medische Zorg Bruno Bruins en de minister van Landbouw en Voedselkwaliteit Carola Schouten woensdag.

De ARfD (Acute Referentie Dosis) is een schatting voor de hoeveelheid van een stof in voedsel of drinkwater die iemand binnen 24 uur kan innemen zonder noemenswaardige gezondheidseffecten.